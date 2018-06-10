موعد عيد الفطر 2018 في مصر: توقيت صلاة وتكبيرات العيد والطريقة الصحيحة لصلاة العيد

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موعد عيد الفطر 2018 ، أوشك شهر رمضان الكريم على الانتهاء ويبحث جميع المسلمين حول العالم عن موعد عيد الفطر المبارك 2018 والتوقيت الذي تم تحديده لرفع صلاة وتكبيرات العيد وموعد استطلاع هلال شوال 1439، حتى يهرع جميع المسلمين حول العالم لآداء صلاة العيد، وتعتبر صلاة العيد واحدة من أهم مظاهر احتفال المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، كل عام والأمة الإسلامية بخير.

هذا ويخضع توقيت صلاة العيد إلى مجموعة من الضوابط التي يتم من خلالها الوصول إلى التوقيت الصحيح، حيث حدد العلماء توقيت صلاة العيد بارتفاع الشمس قدر رمح، ما يعني بعد زوال حمرة الشمس وتنتهي وقت صلاة العيد بزوالها، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا، موقع مصر 365 موعد عيد الفطر 2018 في مصر وكذلك توقيت صلاة وتكبيرات العيد وموعد استطلاع هلال شهر شوال للعام 1439.

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موعد عيد الفطر 2018 في مصر

فلكيًا، قامت جميع المراصد الفلكية بالاتفاق على يوم الجمعة الموافق 15 يونيو الجاري باعتباره أول أيام عيد الفطر المبارك، وهذا هو الإعلان الفلكي لغرة شهر شوال للعام الهجري 1439، ولكن لا يمكن الجزم بهذا الموعد، ويجب أن يتم استطلاع هلال شهر شوال، ومن المقرر أن يتم هذا يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018، حيث سيتم استطلاع هلال شهر شوال، هذا وقد جاء المرصد الفلكي لمصر محددًا يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 باعتباره غرة شهر شوال 1439 وأول أيام عيد الفطر المبارك.

توقيت صلاة وتكبيرات العيد في مصر

وقد تم تحديد موعد وتوقيت صلاة وتكبيرات صلاة العيد في مصر بناء على الضوابط التي قمنا بذكرها في المقال، وجاء التوقيت كالتالي:

القاهرة والجيزة: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:23 صباحًا.

الإسكندرية: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:27 صباحًا.

بورسعيد: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

السويس: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:25 صباحًا.

العريش: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:14 صباحًا.

الطور: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:19 صباحًا.

سانت كاترين: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

طابا: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:12 صباحًا.

دمنهور: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:25 صباحًا.

طنطا: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:22 صباحًا.

المنصورة: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:24 صباحًا.

الزقازيق: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

بنها: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:22 صباحًا.

شبين الكوم: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:24 صباحًا.

كفر الشيخ: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:24 صباحًا.

الفيوم: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:28 صباحًا.

بني سويف: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:27 صباحًا.

المنيا: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:31 صباحًا.

أسيوط: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:31 صباحًا.

سوهاج: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:31 صباحًا.

قنا: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:27 صباحًا.

أسوان: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:31 صباحًا.

أبوسمبل: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

مرسى مطروح: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:38 صباحًا.

الإسماعيلية: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

دمياط: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

شلاتين: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:22 صباحًا.

السلوم: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:45 صباحًا.

حلايب: توقيت الصلاة في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

موعد إجازة عيد الفطر في جميع القطاعات

في القطاعين العام والخاص، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو وتنتهي الإجازة في يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2018، وبالتالي فإن أعداد أيام الإجازة 4 أيام، أما بالنسبة لقطاع البنوك، فإن الإجازة تكون بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو 2018، وتستمر إلى يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2018، ويأتي هذا مع اعتبار يوم السبت عطلة رسمية في البنوك بينما يوم الجمعة عطلة رسمية في القطاعين العام والخاص، وهذا هو سبب الاختلاف في بداية الإجازة.

موعد استطلاع هلال شهر شوال في مصر

يأتي موعد استطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري 1439 في مصر يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018، حيث ستقوم الجهات المعنية في يوم الجمعة الموافق 15 يونيو ليلًا باستطلاع هلال عيد الفطر المبارك، لتقوم بعد ذلك بالإعلان بصورة رسمية في جميع وسائل الإعلام عن الموعد الرسمي لعيد الفطر المبارك في مصر، إليكم فيديو يوضح استطلاع هلال عيد الفطر.

تكبيرات عيد الفطر بصوت مشاري

تكبيرات عيد الفطر بصوت محمد فؤاد

الطريقة الصحيحة لصلاة عيد الفطر المبارك

هناك العديد ممن يجهلون الطريقة الصحيحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، ولهذا فإننا نقدم لكم الخطوات التي يجب السير وفقًا لها عند آداء صلاة العيد، حتى لا تقع في خطأ أثناء الصلاة:

صلاة العيد تبدأ بتكبيرة الإحرام والتي تكون مع بداية الركعة الأولى يقوم المصلي بالتكبير سبعة تكبيرات متتالية بعد ذلك، وفي هذا قال عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين. في الأولى سبعة تكبيرات قبل القراءة، أما الثانية فتكون خمسة تكبيرات قبل القراءة. بعد الانتهاء من التكبيرات يقول المصلين “سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر”. يقوم الإمام بعد الركعة الأولى بقراءة سورة الفاتحة “والتي تكون جهرًا”. يقرأ الإمام بعدها ما تيسر من القرآن الكريم، في ذلك، ذُكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ سورة “ق” وفي بعض الأحيان، كان يقوم بقراءة سورة “الأعلى” بدلا منها. في الركعة الثانية من صلاة العيد، يبدأ الإمام بقراءة سورة الفاتحة وبعدها يكمل القراءة بسورة الغاشية أو القمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقوم الإمام بعد الانتهاء من صلاة العيد بالبدء في الخطبة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. رواه البخاري ومسلم، كما يوجه الإمام شيئا خلال الخطبة من كلامه للنساء “كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام”.

فيديو يوضح صلاة عيد الفطر المبارك: