موعد عيد الفطر 2018 في السعودية: توقيت صلاة العيد وموعد استطلاع هلال شوال 1439 في الدول العربية وكيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة

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موعد عيد الفطر 2018 في السعودية والدول العربية نقدمه لكم من خلال موقع مصر 365، حيث يبحث الكثير من المسلمين حول العالم خلال الفترة الحالية عن موعد عيد الفطر المبارك، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك لإتمام الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد، وكذلك الاستعداد لصلاة وتكبيرات العيد والتي يذهب إليها جميع المسلمين حول العالم، فهي تعتبر أهم مظاهر الاحتفال بقدوم العيد المبارك.

هذا ونقدم لكم من خلال هذا المقال، موعد عيد الفطر 2018 في السعودية وكذلك توقيت صلاة العيد في السعودية وباقي الدول العربية، حيث يتم تحديد توقيت صلاة العيد وفقا لمجموعة من الضوابط التي أكد عليها علماء المسلمين، وهي أن صلاة العيد تكون حينما ترتفع الشمس قدر رمح، وقال العلماء معنى ذلك أن الصلاة تكون بعد زوال حمرة الشمس.

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موعد عيد الفطر 2018 في السعودية

موعد عيد الفطر 2018 في السعودية أعلنت عنه المراصد الفلكية في السعودية، حيث ذكرت أن موعد عيد الفطر المبارك للعام 2018/1439 سيكون يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018، إلا أن هذا الموعد يجب التأكد منه بعد استطلاع هلال شهر شوال “عيد الفطر”، وذلك يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018، بعدها يتم تأكيد موعد عيد الفطر في السعودية من خلال وسائل الإعلام الرسمية، كما أعلن المرصد الملكي في المملكة العربية السعودية أن التوقعات الفلكية تشير إلى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو باعتباره آخر أيام شهر رمضان، وبالتالي فإن يوم السبت الموافق 16 يونيو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2018 في الدول العربية

أعلن المرصد الإماراتي أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018، ويوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، فلكيًا.

وأعلن المرصد العجيري بالكويت أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018، وأن آخر أيام شهر رمضان الكريم هو يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018.

وأعلن مرصد البحرين الوطني كذلك أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 15 يونيو، وأن آخر أيام شهر رمضان الكريم هو يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018.

كما أعلن المرصد القطري كذلك عن اعتبار يوم الجمعة الموافق 15 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك ويوم الخميس الموافق 14 يونيو هو آخر أيام شهر رمضان الكريم.

توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية والدول العربية

توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الكويت في تمام الساعة 5:05 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدوحة في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5:45 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض في تمام الساعة 5:05 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في قطر في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في دبي في تمام الساعة 5:45 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في أبوظبي في تمام الساعة 5:45 صباحًا.

موعد إجازة عيد الفطر في السعودية والدول العربية

لم يتم حتى الآن إصدار الأمر الملكي الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر تحديد فترة إجازة عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال 1439، وسنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح الإجازة التي تم تحديدها في المملكة العربية السعودية احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك فور الإعلان عنها مباشرة.

الجدير بالذكر أن الكثير من الدول العربية قد بدأت في الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال البرامج الترفيهية التي قامت بعض الدول العربية بالإعلان عنها، حيث تقوم الحدائق والمنتزهات وكذلك المتاحف وجميع الأماكن الترفيهية بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من الآن، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن البرنامج الترفيهي والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك يقع على عاتق الهيئة العامة للترفيه والتي وضعت برنامج فريد للترفيه، تقوم من خلاله بجمع جميع أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية وكذلك المغتربين والسياح للترفيه احتفالًا بقدوم العيد.

استطلاع هلال شهر شوال في السعودية

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1439 أول هلال أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية من المقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 ليلاً، هذا على الرغم من إعلان المرصد الفلكي أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم السبت الموافق 16 يونيو 2018، إلا أنه يجب التأكد من ذلك من خلال استطلاع هلال شهر شوال، بعدها يتم الإعلان في جميع وسائل الإعلام الرسمية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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تكبيرات العيد بصوت “مشاري”

تكبيرات العيد بصوت “محمد فؤاد”

كيفية صلاة العيد بطريقة صحيحة

تبدأ الركعة الأولى في صلاة العيد بتكبيرة الإحرام. يقوم المصلي بعدها بسبعة تكبيرات متتالية، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه السلام، فعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين. عدد التكبيرات في الركعة الأولى سبعة تكبيرات قبل القراءة وفي الركعة الثانية تكون خمسة تكبيرات قبل القراءة. بعد التكبير يقول المصلي “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”. يقوم الإمام خلال الركعة الأولى بقراءة سورة الفاتحة جهرًا. يقرأ الإمام بعد ذلك ما تيسر من القرآن الكريم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة “ق” وفي بعض الأحيان كان يقرأ سورة “الأعلى”. بعد تكبيرة الركعة الثانية يقوم الإمام بقراءة سورة الفاتحة بعدها يبدأ في قراءة سورة القمر أو الغاشية “كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام”. بعد الانتهاء من صلاة العيد، يبدأ الإمام في خطبة العيد، والتي يخص فيها النساء ببعض منها “كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل في ذلك إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. رواه البخاري ومسلم

فيديو توضيحي لصلاة العيد