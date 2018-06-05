الحكومة تقرر تطوير «ترام الإسكندرية» بـ360 مليون يورو

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عقد رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، مساء أمس الإثنين ، اجتماعا مع الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، والدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية ، بغرض مراجعة الإجراءات التنفيذية ، لمشروع إعادة تأهيل وتطوير « ترام الإسكندرية » ، الذي يعد واحدا ، من أهم مرافق النقل ، في المحافظة الساحلية .

وأوضح مجلس الوزراء ، أن الاجتماع يأتي ، ضمن خطة الحكومة ، الخاصة باقتحام المشكلات المتراكمة ، في مجال النقل بالمدن الكبرى .

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وأسفر الاجتماع ، عن الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع تطوير « ترام الإسكندرية » ، مع بداية العام المقبل ، وذلك بعد طرح الأعمال الاستشارية ، والدراسات الخاصة به ، من خلال أحد المكاتب الاستشارية ، الذي أعد دراسة شاملة ، للنقل الحضري في الإسكندرية .

كما أسفر الاجتماع أيضا ، عن الاتفاق على أن يتم تنفيذ مشروع تطوير « ترام الإسكندرية » ، من خلال هيئة الأنفاق ، كخبرة استشارية في تنفيذ مثل هذه المشروعات ، والاتفاق أيضا ، على أن يتم إدارة الترام ، من خلال شركة جديدة ، والاستعانة ببيت خبرة أجنبي ، بغرض تقديم الاستشارات المطلوبة في هذا الشأن ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة ، من هذا المرفق الحيوي .

الدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية ، أكد خلال الاجتماع ، أن طول مسار الترام ( فكتوريا – الرمل – المنشية ) ، يبلغ 13.7 كيلو متر ، بعدد محطات 28 محطة .

وأوضح محافظ الإسكندرية ، أن الفكرة الرئيسية للمشروع ، تتمثل في تنفيذ كباري علوية ، في التقاطعات ، فضلا عن تنفيذ إشارات ضوئية إلكترونية ، مع استبدال وحدات الترام القديمة ، بأخرى حديثة ، إضافة إلى إعادة تأهيل سكك حديد الترام ، وإنشاء شبكة كهربائية جديدة ، إلى جانب تحديث ورش صيانة « مصطفى كامل » ، وأيضا تطوير مجمع المحطات .

ولفت الدكتور محمد سلطان ، إلى أن مشروع تطوير « ترام الإسكندرية » ، يهدف إلى تقديم خدمة نقل مطورة للمواطنين ، وذلك بعد رفع كفاءة المرافق والمحطات والعربات ، وبما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للترام ، وحل مشكلة الاختناقات المرورية في المحافظة .

الجدير بالذكر ، أن التكلفة التقديرية للمشروع ، تبلغ نحو 360 مليون يورو ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع ، في مطلع العام 2022 ، على أن تكون مدة التنفيذ « 3 سنوات » ، ويستهدف المشروع ، أن يبلغ متوسط عدد ركاب « ترام الإسكندرية » ، في اليوم الواحد ، ما بين 250 و 300 ألف راكب يوميا .