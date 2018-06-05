«الأرصاد» تحذر من موجة حارة جديدة.. وتعلن موعدها

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، أن البلاد سوف تشهد موجة حارة ، وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ، بداية من يوم الخميس المقبل ، وحتى الإثنين المقبل ، الموافق 11 من يونيو .

وفي بيان منها اليوم الثلاثاء ، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة ، بقيم تتراوح من 3 وحتى 5 درجات ، عن المعدل الطبيعي ، وذلك بالنسبة لهذا الوقت من العام ، حيث يسود طقس حار على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، معتدل خلال ساعات الليل .

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وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في بيانها : « ترتفع نسب الرطوبة على شمال البلاد ، لتصل إلى 85% ، ما يزيد الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة ، وتكون الرياح معتدلة ، تنشط أحيانا على شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد ، كما تنشط على جنوب سيناء ، وتؤدي أيضا إلى اضطراب الملاحة البحرية ، فوق مسطح البحر الأحمر وخليج السويس » .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ناشدت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ، لفترات طويلة ، دون ارتداء غطاء واق للرأس ، كما نصحت بزيادة معدل شرب السوائل ، خلال ساعات الليل .

وعن درجات الحرارة العظمى ، المتوقعة خلال ذروة الموجة ، فهي كالتالي ، كما أوضحتها ، الهيئة العامة للأرصاد الجوية :

– السواحل الشمالية الغربية : من 32 حتى 34 درجة مئوية .

– محافظات شمال سيناء : من 33 حتى 35 درجة مئوية .

– محافظات الوجة البحري والقاهرة : من 38 حتى 41 درجة مئوية .

– محافظات شمال الصعيد : من 39 حتى 42 درجة مئوية .

-محافظات جنوب الصعيد : من 42 حتى 43 درجة مئوية .

كما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المسؤولين في المحافظات ، باتخاذ ما يرونه مناسبا ، من تدابير لمثل هذه الحالات ، موضحة في الوقت ذاته ، أنه يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، على مدار الـ 24 ساعة .