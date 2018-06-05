بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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أعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقة المجلس بشكل نهائي ، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .

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كما أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على 5 قوائم مرفقة بالمشروع ، والتأشيرات العامة المرفقة ، وعددها 22 مادة .

وأعلن مجلس النواب أيضا ، موافقته على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة ، على مستوى الأبواب ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .