بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة بعد تعديل بند «الأجور»

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، عن العام المالي 2018 / 2019 ، وذلك في الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا في مجلس النواب ، كما تم تعديل الموازنة ، بناء على ما قرره البرلمان في جلسته أمس الإثنين ، من زيادات في الأجور والتعويضات .

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إجمالي الباب الأول من المصروفات والأجور والتعويضات ، بلغ نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات. الخاص بشراء السلع والخدمات ، نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه ، أما إجمالي الباب الرابع من المصروفات ، الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى ، فبلغ نحو 332.3 مليار جنيه .

أما إجمالي الباب الثالث من المصروفات ، الخاص بالفوائد ، فبلغ نحو 541.3 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات ، « المصروفات الأخرى » ، نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات ، « شراء الاصول غير المالية _ الاستثمارات » ، نحو 148 مليار و511 مليونا ، بينما بلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات ، الخاص بحيازة الأصول ، نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه .

كما بلغ إجمالي الباب الثامن من المصروفات ، الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية ، نحو 276 مليارا و43 مليون جنيه ، الباب الثاني « الإيرادات » ، فبلغ إجمالي الإيرادات ، نحو 989.2 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الأول ، الخاص بالضرائب نحو 770.3 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الثاني « المنح » ، نحو 1.141 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الثالث « الإيرادات الأخرى » ، نحو 217 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الرابع ، الخاص بالمتحصلات من الإقراض ، نحو 20.6 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الخامس ، الخاص بالاقتراض. نحو 714.9 مليار جنيه .

وأعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقة المجلس بشكل نهائي ، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .

كما أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على 5 قوائم مرفقة بالمشروع ، والتأشيرات العامة المرفقة ، وعددها 22 مادة .

وأعلن مجلس النواب أيضا ، موافقته على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة ، على مستوى الأبواب ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .