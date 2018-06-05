بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة بعد تعديل بند «الأجور»

منذ 37 دقيقة أخبار مصر
بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة بعد تعديل بند «الأجور»

 

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، عن العام المالي 2018 / 2019 ، وذلك في الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا في مجلس النواب ، كما تم تعديل الموازنة ، بناء على ما قرره البرلمان في جلسته أمس الإثنين ، من زيادات في الأجور والتعويضات .

إجمالي الباب الأول من المصروفات والأجور والتعويضات ، بلغ نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات. الخاص بشراء السلع والخدمات ، نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه ، أما إجمالي الباب الرابع من المصروفات ، الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى ، فبلغ نحو 332.3 مليار جنيه .

أما إجمالي الباب الثالث من المصروفات ، الخاص بالفوائد ، فبلغ نحو 541.3 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات ، « المصروفات الأخرى » ، نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات ، « شراء الاصول غير المالية _ الاستثمارات » ، نحو 148 مليار و511 مليونا ، بينما بلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات ، الخاص بحيازة الأصول ، نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه .

كما بلغ إجمالي الباب الثامن من المصروفات ، الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية ، نحو 276 مليارا و43 مليون جنيه ، الباب الثاني « الإيرادات » ، فبلغ إجمالي الإيرادات ، نحو 989.2 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الأول ، الخاص بالضرائب نحو 770.3 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الثاني « المنح » ، نحو 1.141 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الثالث « الإيرادات الأخرى » ، نحو 217 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الرابع ، الخاص بالمتحصلات من الإقراض ، نحو 20.6 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الخامس ، الخاص بالاقتراض. نحو 714.9 مليار جنيه .

وأعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقة المجلس بشكل نهائي ، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .

كما أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على 5 قوائم مرفقة بالمشروع ، والتأشيرات العامة المرفقة ، وعددها 22 مادة .

وأعلن مجلس النواب أيضا ، موافقته على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة ، على مستوى الأبواب ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .