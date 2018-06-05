رئيس «النواب» يعلن بشرى سارة لـ«المعلمين»: طفرة في رواتبكم بداية 2019

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قال رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، إن بداية العام المقبل ، سوف تشهد طفرة في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية ، بما فيها رواتب المعلمين .

جاءت كلمة الدكتور علي عبد العال ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، خلال التصويت النهائي ، على مشروع الموازنة العامة للدولة ، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وموازنة مجلس النواب ، للسنة المالية 2018 / 2019 .

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حديث رئيس مجلس النواب ، جاء ردا على هاني أباظة ، عضو البرلمان ، الذي تحفظ على عدم زيادة بعض بنود موازنة التعليم ، وقال : « لا أجور معلمين ، ولا بنية تحتية ، ولا أبنية تعليمية » ، فأجابه الدكتور علي عبد العال ، قائلا : « المجلس كله معاك ، لدعم المعلم والعملية التعليمية ، وأوعدك في بداية السنة القادمة ، ستكون هناك طفرة في كل شيء ، في العملية التعليمية ومرتبات المعلمين » .