عاجل.. الحكومة تقدم استقالتها للرئيس السيسي

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أفادت قناة « دي إم سي » ، في نبأ عاجل عنها قبل قليل ، بأن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، تقدم اليوم الثلاثاء ، باستقالة حكومته ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .

والسبت الماضي ، شهد مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مراسم حلف اليمين الدستورية ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتسلم مقاليد الحكم ، كرئيس لفترة رئاسية ثانية ، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر مارس المنصرم ، وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

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