شريف إسماعيل يتولى مهام رئيس مجلس الوزراء إلى حين يتم تشكيل حكومة جديدة

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أعلنت مصادر حكومية أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل سوف يقوم بمهام رئيس مجلس الوزراء المصري إلى حين يتم تشكيل حكومة جديدة، وقد أضافت المصادر أن إسماعيل سوف يترأس اجتماع الحكومة المصرية غداً.

وسوف تناقش الحكومة المصرية غداً في اجتماعها الأسبوعي عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وقد أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية “بسام راضي” أن المهندس شريف إسماعيل قد تقدم باستقالة حكومته إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي منذ قليل.

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