تعرف على الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد تقدم باستقالة الحكومة المصرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث أن المادة رقم 146 من الدستور المصري الواردة في باب “نظام الحكم” والتي تضمن كيفية تشكيل الحكومة عقب انعقاد جلسات البرلمان المصري، حيث يجب على الحكومة أن تقوم بعرض برنامجها، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب المصري.

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نص المادة 146 من الدستور المصري

ونصت مادة 146 من الدستور المصري الخاصة بإجراء تشكيل الحكومة والتي جاء فيها ” كلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا”.

أما في حالة حل البرلمان المصري يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وكذلك يعرض برنامجها على البرلمان الجديد في اول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان يكون لرئيس الجمهورية التشاور مع رئيس مجلس الوزراء واختيار وزراء العدل، والخارجية، والداخلية والدفاع.

وقد قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي بأداء اليمين الدستوري لرئاسة البلاد لفترة رئاسة ثانية أمام البرلمان المصري بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وقد عقد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري جلسة خاصة من أجل حلف اليمين الدستورية للسيد الرئيس وحضر الجلسة جميع نواب البرلمان والمهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية.

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