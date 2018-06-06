السيسي: الشعب المصري يستحق الشكر وسوف تشهدون افتتاحات جديدة عقب العيد

Advertisements

أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي “إن الشعب المصري يستحق الشكر بجميع أطيافه لتحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة”.

وقد أضاف الرئيس خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية أنه سوف يقوم بلقاء جميع أسر الشهداء أول أيام عيد الفطر المبارك من أجل الاحتفال معهم، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة إلى كل من يريد أن يشارك أسر الشهداء من أجل حضور الاحتفال في ذلك اليوم.

Advertisements

وقد وجه الرئيس رسالة إلى جموع الشعب المصري قائلاً “إن الفترة القادمة عقب عيد الفطر المبارك سوف تشهدون افتتاحات عديدة”، وقد أضاف الرئيس أنه لديه أمل كبير خلال العامين القادمين أن تكون جمهورية مصر العربية في منطقة أخرى بفضل الله عز وجل.

أقرا المزيد الرئيس السيسي: الإصلاح الإداري لن يكون على حساب أرزاق المواطنين