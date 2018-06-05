«النواب» يوافق على مشروع قانون «العمد والمشايخ»

Advertisements

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، خلال جلسته العامة ، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع القانون المقدم من النواب ، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 ، والخاص بالعمد والمشايخ .

تعديلات القانون الذي قدمه النواب ، تنص على النزول بسن المرشح ، يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية ، بدلا من 35 عاما ، وأن يكون العمدة ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي ، على الأقل .

Advertisements

وتضمن القانون ، أنه بالنسبة للشيخ ، فيجب أن يُجيد القراءة والكتابة ، كما تمنح التعديلات ، استثناءات لوزير الداخلية ، من الخضوع لأحكام القانون الجديد ، في بعض المحافظات أو المناطق الحدودية ، نظرا لطبيعتها الخاصة ، حيث إن اختيار العمد والمشايخ ، في بعض المحافظات أو المناطق الحدودية ، يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية ، والتوافق بين القبائل ، كي يتحقق الرضا العام لهذه القبائل .