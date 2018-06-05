«النواب» يوافق على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بشكل نهائي ، على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، للعام المالي 2018 / 2019 ، وعددها 49 مشروعا ، فضلا عن الموافقة ، على التأشيرات الملحقة بها .

وكذلك ، أعلن مجلس النواب ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع قانون ، بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، للعام المالي 2018 / 2019 ، وكذلك الموافقة ، على التأشيرات العامة الملحقة به .

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لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، وضعت 13 توصية في تقريرها ، بشأن موازنة الهيئات الاقتصادية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 ، جاء في مقدمتها ، إجراء دراسات اقتصادية ومالية ، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي للهيئات ، وذلك للحد من لجوئها ، إلى تدبير نفقاتها المالية ، من المالية العامة للدولة ، فضلا عن إعادة النظر ، في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات ، واتخاذ القرارات المناسبة ، والالتزام بعملية الصيانة الدورية ، لأصول الهيئات ، ووضع البرامج اللازمة لعملية الإحلال ، والتجديد لأصول الهيئات ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ، تجاه الجهات التي لا تلتزم ، بالوفاء بسداد مستحقاتها للهيئات ، وتقوية أجهزة التحصيل .

كما تضمن التقرير أيضا ، ضرورة أن تعد كل هيئة اقتصادية ، خطة استراتيجية متكاملة ، توضح رسالة وأهداف الهيئة ، وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأهداف ، ودراسة مفصلة لكل هيئة ، تشمل تحليل متكامل ، لعناصر الإيرادات والمصروفات بة، وذلك بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات ، ما يؤدي إلى زيادة حجم الفائض للهيئات ، وتحويل العجز لفائض .

التقرير تضمن أيضا ، إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية ، وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء ، بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات ، بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ، ويتم إعداد موشرات ومقاييس أداء ، بشكل ربع سنوي ، ما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية للبرلمان ، والدراسات الاقتصادية والمالية ، لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات ، من أجل الحد من لجوئها ، فضلا عن تدبير نفقاتها المالية ، من المالية العامة للدولة .