«النواب» يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل.. ويحدد 4 شرائح لتحصيل الضرائب

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، قال إن مشروع القانون الجديد ، يهدف لتخفيف العبء عن المواطنين ، من محدودي الدخل .
تعديلات القانون الجديد ، تضمنت زيادة الشريحة الأولى المعفاة ، من 7200 جنيه ، حتى 8 آلاف جنيه سنويا ، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية ، خصما من الضريبة المستحقة عليهم ، وهي كالتالي :
– الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب ، وتبدأ من 7200 جنيه ، حتى 8 آلاف جنيه .
– الشريحة الثانية ، أكثر من 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ، تمنح خصما بنسبة 85% ، من قيمة الضريبة المستحقة ، وذلك بدلا من 80% .
– الشريحة الثالثة ، أكثر من 30 ألف جنيه ، وحتى 45 ألف جنيه ، تمنح خصما بنسبة 45% ، بدلا من 40% .
– الشريحة الرابعة ، أكثر من 45 ألف جنيه ، وحتى 200 ألف جنيه ، تمنح خصما بنسبة 7.5% ، بدلا من 5% .
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