«النواب» يوافق على مشروع قانون «هيئة تنمية الصعيد»

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون « هيئة تنمية الصعيد » .

مشروع القانون الجديد ، يهدف إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر ، حيث تتولى الهيئة الجديدة ، وضع خطة ، للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة ، لمناطق إقليم جنوب الصعيد ، وذلك في إطار الخطة العامة ، للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة .

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كما يهدف مشروع القانون أيضا ، إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ، التي من شأنها تحقيق عائد تنموي ، ونسبة مرتفعة من التشغيل ، وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ ، وذلك ، في ظل سعي الحكومة ، إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية ، للمناطق الأكثر احتياجا ، من خلال إعادة توزيع الاستثمارات ، على مستوى الجمهورية ، وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية ، بغرض رفع مستوى معيشة المواطنين ، في محافظات الصعيد ، وعلاوة على ذلك ، فإن المشروع ، يعد تأكيدا على جدية الدولة ، في انتهاج إطار جديد للتنمية ، في مختلف محافظاتها .