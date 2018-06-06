السيسي عن «المصريين»: تحملوا أياما صعبة بسبب الإصلاح الاقتصادي

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يوم الثلاثاء ، بالشعب المصري ، قائلا إن المصريين ، تحملوا « أياما صعبة » ، خلال تنفيذ الحكومة ، برنامجها للإصلاح الاقتصادي .

وخلال إفطار الأسرة المصرية ، قال رئيس الجمهورية : « بفضل الله وفضلكم ، عبرنا تلك الأيام ، وأنا أعترف أن الإصلاح الاقتصادي ، كان قاسيا جدا » .

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال إفطار الأسرة المصرية ، أهمية أن يزيد الوعي الجمعي ، لدى المصريين ، فيما يخص الإصلاح السياسي ، مطالبا في الوقت ذاته ، النخبة المصرية والمفكرين والإعلام ، بالمساهمة في ذلك كله .

وتابع رئيس الجمهورية ، موجها حديثه للحضور ، في حفل إفطار الأسرة المصرية ، يوم الثلاثاء : « اتفقنا على عقد بيني وبينكم ( المصريين ) ، من أجل التصدي للتحديات معا ، ولَم يكن ما تحقق خلال السنوات الماضية ، إلا بكم » .

وزاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا ، إن الدولة تحركت خلال السنوات الأربع الماضية ، مع المصريين ، ونجحت في كل التحديات التي تواجهها ، وحققنا ثباتا واستقرارا خلال الفترة الماضية ، وأضاف : « يجب أن نتحرك معا ، كشعب ، لمواجهة أي تحدي في مصر ، العقد الذي بيني وبين المصريين ، ما زال مستمرا » .