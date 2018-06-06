السيسي عن «الإصلاح الاقتصادي»: «مش على حساب أرزاق المواطنين»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء يوم الثلاثاء ، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، التي اتبعتها الحكومة المصرية ، خلال السنوات الأربع الماضية ، كانت « قاسية جدا » على المصريين .

وأضاف رئيس الجمهورية ، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية ، أمس الثلاثاء : « اتفقنا على عقد بيني وبينكم ( المصريين ) ، للتصدي للتحديات معا ، وما تحقق خلال السنوات الماضية ، لم يكن إلا بكم » .

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وخلال اللقاء ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن إجراءات الإصلاح الإداري في الدولة ، لن تكون على حساب أرزاق المواطنين ، وزاد قائلا : « مش معنى إننا بنعمل ده لتحقيق أداء جيد في الدولة ، هذا لن يكون على حساب حقوق الناس ، والأسر المصرية » .

وتابع رئيس الجمهورية ، أن الدولة تحركت ، خلال السنوات الأربع الماضية ، مع المصريين ، ونجحت في كل التحديات التي واجهتنا ، وحققنا ثباتا واستقرارا في الفترة الماضية ، وتابع : « والآن ، يجب أن نتحرك معا ، كشعب ، لمواجهة أي تحد في مصر ، العقد الذي بيني وبين المصريين مازال مستمرا » .

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اللقاء ، إلى أن الوعي الجمعي والفهم ، يجب أن يزيد لدى المصريين ، وطالب في الوقت ذاته ، النخبة المصرية والمفكرين والإعلام ، بالمساهمة في توعية العقل الجمعي للمصريين ، خاصة فيما يخص الإصلاح السياسي ، موضحا أنه بحاجة إلى جهد مشترك.

وزاد رئيس الجمهورية ، قائلا ، إن « الأعوام الأربع الماضية ، كانت فيها أيام صعبة كثيرة ، وبفضل الله وفضلكم عبرنا تلك الأيام ، التي أطلقنا خلالها مرحلة الإصلاح الاقتصادي ، الذي اعترف أنه كان قاسيا جدا ، وبفضلكم نجحنا في التغلب عليه » .