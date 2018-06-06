تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 يونيو 2018

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ترتفع درجات الحرارة ، بشكل طفيف اليوم الأربعاء ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح ، أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على جنوب سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر. ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 26 – 35 .

– وسط الدلتا : 25 – 35 .

– الإسكندرية : 21 – 30 .

– بلطيم : 21 -31 .

– مطروح : 20 – 29 .

– السلوم : 19 – 34 .

– سيوة : 23 – 38 .

– بور سعيد : 22 – 28 .

– دمياط : 22 – 28 .

– العريش : 20 – 29 .

– رفح : 20 – 29

– الإسماعيلية : 23 – 35 .

– السويس : 24 – 36 .

– رأس سدر : 24 – 36 .

– نخل : 18 – 33 .

– نويبع : 26 – 37 .

– طابا : 22 – 35 .

– سانت كاترين : 15 – 29 .

– الطور : 25 – 35 .

– شرم الشيخ : 27 – 35 .

– الغردقة : 26 – 37 .

– مرسى علم : 26 – 35 .

– الفيوم : 23 – 36 .

– بني سويف : 22 – 36 .

– المنيا : 21 – 36 .

– أسيوط : 22 – 37 .

– سوهاج : 23 – 37 .

– قنا : 24 – 38 .

– الأقصر : 25 – 38 .

– أسوان : 26 – 39 .

– أبو سمبل : 27 – 37 .

– الوادي الجديد : 24 – 38 .

– شلاتين : 25 – 35 .

– أبو رماد : 26 – 34 .

– رأس حدربة : 27 – 33 .

– حلايب : 27 – 33 .