حكومة تسيير الأعمال تناقش الأوضاع الاقتصادية في اجتماعها الأسبوعي

Advertisements

بدأت حكومة تسيير الأعمال ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، قبل قليل ، اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، حتى تشكيل حكومة جديدة ، بعد أن قدم المهندس شريف إسماعيل ، استقالة حكومته أمس الثلاثاء ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتناقش حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها اليوم الأربعاء ، الأوضاع والملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة .

Advertisements

وفي اجتماع سابق لها ، وافقت الحكومة ، على طلب هيئة قضايا الدولة ، الخاص بتعميم كتاب دوري ، على الجهات والمصالح الحكومية ، وذلك لمتابعة الأحكام المنشورة ، في شهر الإفلاس ، بالنسبة لمدينيها ، فضلا عن تقديم طلبات ، بإدراج ديونها وفق أحكام القانون ، رقم 11 لسنة 2018 ، وذلك حفاظا على حقوق تلك الجهات ، وحتى لا يسقط فى اقتضائه من المدينين .

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال مساء أمس الثلاثاء ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلف حكومة المهندس شريف إسماعيل ، بتسيير الأعمال ، والاستمرار فى أداء مهامها وأعمالها ، لحين تشكيل حكومة جديدة .