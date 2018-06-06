تعرف على حالة الطقس غدا الخميس 6 يونيو 2018

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يشهد طقس غدا الخميس ، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة ، على السواحل الشمالية ، حار على الوجه البحري والقاهرة ،

، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك ، حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط أحيانا على مناطق من الوجه البحري ، والقاهرة ، وشمال الصعيد ، وجنوب سيناء ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 37 درجة – الصغرى 25 درجة .

– الإسكندرية : العظمى 31 درجة – الصغرى 22 درجة .

– مطروح : العظمى 29 درجة – الصغرى 20 درجة .