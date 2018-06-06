الصحة تمنح تراخيص لمزاولة مهنة الطب إلى 15 أجنبياً

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أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية التابعة إلى وزارة الصحة والسكان عن إصدار تسعة وأربعين قرار بغلق إداري لعدد من “المنشآت الطبية”، كما تضمن القرارات غلق لبعض الأقسام الداخلية في تلك المستشفيات بسبب مخالفتها للتراخيص والشروط الصحية خلال الفترة من الأول من شهر يناير إلى ثلاثين من شهر أبريل لعام 2018 في جميع محافظات الدولة المصرية.

كما أوضحت الإدارة بناء على تصريحات أعلن بها رئيسها الدكتور “علي محروس” قائلاً “إن المنشآت الطبية التي تم إغلاقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للأشعة، حيث جاءت قرارات الغلق نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها إدارة المنشأة الطبية بدون الحصول على تراخيص، أو بسبب وجود نقص سواء بالتجهيزات أو نقص بالعمالة المدربة”.

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وأضاف قائلاً “من المخالفات أيضا مخالفة الاشتراطات التي منحت من أجلها المنشأة الطبية للترخيص، أو مخالفة إجراءات وسياسات مكافحة العدوى”، كما أعلن عن إصدار ثمانية وعشرين ألف ومائتين وتسعة وخمسين ترخيص مزاولة مهنة الطب ومن ضمنها ألفين ومائة وأربعة وعشرين ترخيص لطبيب بشري، وأربعة آلاف ومائتين وثمانية وستين ترخيص لصيدلي، وألف ومائة وتسعة وثلاثين ترخيص لطبيب أسنان، وألف وستة وثلاثين ترخيص لطبيب بيطري.

كما تم منح سبعمائة وعشرين ترخيص لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي، إلى جانب إصدار ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة عن منشآت طبية متنوعة بعد أن تم التأكيد على حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط داخل الدولة المصرية.

كما أعلن الدكتور علي محروس على منح خمسة تراخيص لمزاولة مهنة الطب لأطباء من الجنسية الفلسطينية ويقيمون في الدولة المصرية لمدة عام قابلة للتجديد، كما تم منح عشرة تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب في مصر.

كما استئناف حديثه قائلاً “قد تم اصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمن الحصول على عشرن موافقة مبدئية من أجل إقامة مستشفى خاص، وتم إصدار ثلاثة عشر شهادة جودة للمستشفيات، وتم إصدار سبعة عشر ترخيص لنادي صحي وصالات العاب بدنية جيم، وتم إصدار تسعة تراخيص لإقامة وحدة قسطرة، وثلاثة عشر مركز غسيل كلوي، وسبعة عشر ترخيص ليزر مكاني، واثنين وخمسين مركز علاج طبيعي، وخمسة معامل لتركيبات الأسنان”.

وأضاف “كما تم منح ترخيص لتسعة بنوك دم فرعي، وسبعة عشر بنك تخزيني، خلال الفترة الماضية”، وأوضح أنه تم تلقي الإدارة المركزي للمؤسسات العلاجية غير الحكومية إلى مائتين وأحد عشر شكوى سواء من المواطنين بطريقة مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى إلى الإدارة.

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