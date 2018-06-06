417 ساحة لصلاة العيد في القاهرة.. و«النقل العام» توفر خدمات خاصة خلال الاحتفالات

منذ 27 دقيقة أخبار مصر
417 ساحة لصلاة العيد في القاهرة.. و«النقل العام» توفر خدمات خاصة خلال الاحتفالات
محافظة القاهرة

جهزت محافظة القاهرة ، تحت قيادة المهندس عاطف عبد الحميد ، 417 ساحة ، لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك ، وجهزت أيضا ، خطيبين لكل ساحة ، أحدهما أساسي والآخر احتياطي ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الأربعاء ، المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة .

وأضاف المهندس عاطف عبد الحميد ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، لمحافظة القاهرة ، أن المحافظة نسقت بين مديرية الأوقاف ، وبين الأحياء ، وذلك من أجل متابعة أعمال النظافة ، في محيط كل ساحة .

ولفت محافظ القاهرة ، إلى أن المحافظة ، وضعت خطة لتكثيف الخدمات ، في الأماكن التي يتردد عليها المواطنون ، في آخر 10 أيام من شهر رمضان ، فضلا عن تكثيف الخدمات المرورية ، في محيط ساحات صلاة العيد ، لمنع حدوث أي تكدس ، أو اختناق مروري ، من شأنه إفساد فرحة المصريين بالعيد .

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد ، أن المحافظة سوف تشن حملات ، على مواقف السيرفيس والميكروباصات ، من أجل التأكد ، وضبط تعريفة الركوب ، ومنع رفعها على المواطنين ، خلال فترة العيد ، خاصة في مواقف الأقاليم ، وتلك التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين ، خلال فترات العيد ، فضلا عن تكثيف خدمات المرور ، في محيط المقابر ، ودور السينما .

وفي سياق متصل ، قال رئيس هيئة النقل العام في محافظة القاهرة ، اللواء علي رزق ، إن الهيئة ، سوف توفر خدمات خاصة ، طوال أيام العيد ، على 34 خطا ، بإجمالي 130 أتوبيسا ، يتم توجيههم للمدن الرئيسية ، التي يزداد الإقبال عليها في العيد ، والأماكن السياحية والأثرية ، فضلا عن 1200 ميني باص ، تابعين لشركات النقل الجماعي ، للعمل بالتوازي مع هيئة النقل العام .

وخلال كلمته في اجتماع المجلس التنفيذي ، بديوان عام محافظة القاهرة ، قال اللواء علي رزق ، إن مراقبي الهيئة ، سوف يكونون موجودين ، على الخطوط التي تعمل خلال العيد ، من أجل رصد الكثافات ، ودعم الخطوط التي يوجد بها كثافة ، وذلك بأتوبيسات إضافية .

وأكد رئيس هيئة النقل العام ، في محافظة القاهرة ، أن الهيئة اتخذت وسائل الأمان ، بالأتوبيس النهري ، وأيضا ، من أجل التأكد من وجود الطفايات ، وسترات الإنقاذ .