191 سيارة إسعاف لتغطية القاهرة خلال احتفالات عيد الفطر

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أعلن مدير مديرية الشؤون الصحية ، في محافظة القاهرة ، الدكتور حسام الخطيب ، أن المديرية ، سوف توفر 191 سيارة إسعاف ، للعمل طوال فترة عيد الفطر ، وتكون موزعة داخل أماكن مختلفة ، في نطاق محافظة القاهرة ، ويكون من بينهم ، 60 سيارة في مناطق ثابتة ، من أجل تغطيتها ، وباقي السيارات سوف تكون متحركة ، وفقا للطوارئ .

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي ، في ديوان عام محافظة القاهرة ، قال الدكتور حسام الخطيب ، إنه سوف يتم تشكيل غرفة ، للطب الوقائي ، وسيتم مضاعفة عدد العاملين بها ، طوال فترة العيد ، فضلا عن تشكيل غرفتي طوارئ ، واحدة للإسعاف ، والأخرى للمستشفيات .

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ولفت مدير مديرية الشؤون الصحية ، في محافظة القاهرة ، أنه سوف يتم تشكيل غرفة وقائية ، من أجل متابعة ومنع السموم ، والتي بدورها ، سوف تشن حملات مكثفة ، طوال أيام عيد الفطر المبارك ، لرش الأماكن التي سوف تشهد كثافات كبيرة ، من قبل المواطنين ، لمنع إصابة أحدهم بأي مرض ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن المديرية ، سوف ترفع عدد الأطباء ، في مطار القاهرة ، من أجل متابعة الحالة الصحية للمعتمرين .

وجهزت محافظة القاهرة ، تحت قيادة المهندس عاطف عبد الحميد ، 417 ساحة ، لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك ، وجهزت أيضا ، خطيبين لكل ساحة ، أحدهما أساسي والآخر احتياطي ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الأربعاء ، المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة .

وأضاف المهندس عاطف عبد الحميد ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي ، لمحافظة القاهرة ، أن المحافظة نسقت بين مديرية الأوقاف ، وبين الأحياء ، وذلك من أجل متابعة أعمال النظافة ، في محيط كل ساحة .

ولفت محافظ القاهرة ، إلى أن المحافظة ، وضعت خطة لتكثيف الخدمات ، في الأماكن التي يتردد عليها المواطنون ، في آخر 10 أيام من شهر رمضان ، فضلا عن تكثيف الخدمات المرورية ، في محيط ساحات صلاة العيد ، لمنع حدوث أي تكدس ، أو اختناق مروري ، من شأنه إفساد فرحة المصريين بالعيد .

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد ، أن المحافظة سوف تشن حملات ، على مواقف السيرفيس والميكروباصات ، من أجل التأكد ، وضبط تعريفة الركوب ، ومنع رفعها على المواطنين ، خلال فترة العيد ، خاصة في مواقف الأقاليم ، وتلك التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين ، خلال فترات العيد ، فضلا عن تكثيف خدمات المرور ، في محيط المقابر ، ودور السينما .

وفي سياق متصل ، قال رئيس هيئة النقل العام في محافظة القاهرة ، اللواء علي رزق ، إن الهيئة ، سوف توفر خدمات خاصة ، طوال أيام العيد ، على 34 خطا ، بإجمالي 130 أتوبيسا ، يتم توجيههم للمدن الرئيسية ، التي يزداد الإقبال عليها في العيد ، والأماكن السياحية والأثرية ، فضلا عن 1200 ميني باص ، تابعين لشركات النقل الجماعي ، للعمل بالتوازي مع هيئة النقل العام .

وخلال كلمته في اجتماع المجلس التنفيذي ، بديوان عام محافظة القاهرة ، قال اللواء علي رزق ، إن مراقبي الهيئة ، سوف يكونون موجودين ، على الخطوط التي تعمل خلال العيد ، من أجل رصد الكثافات ، ودعم الخطوط التي يوجد بها كثافة ، وذلك بأتوبيسات إضافية .

وأكد رئيس هيئة النقل العام ، في محافظة القاهرة ، أن الهيئة اتخذت وسائل الأمان ، بالأتوبيس النهري ، وأيضا ، من أجل التأكد من وجود الطفايات ، وسترات الإنقاذ .