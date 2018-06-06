«النقل» تعلن فوز 3 تحالفات أجنبية بإنشاء أول ميناء جاف في مصر

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فازت 3 تحالفات مصرية وأجنبية ، بالمناقصة العامة التي طرحتها وزارة النقل ، برئاسة الدكتور هشام عرفات ، من أجل تحديد المؤهلين فنيا ، بهدف إنشاء أول ميناء جاف في مصر ، بمدينة 6 أكتوبر ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الأربعاء ، الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل .

وأوضح وزير النقل ، في بيان صحفي عنه ، اليوم الأربعاء ، أنه بناء على الدعوة ، للتأهيل المسبق ، من أجل إنشاء أول ميناء جاف ، وقدمت الشركات والتحالفات المهتمة ، بالتقدم بطلبات التأهيل المسبق ، من أجا التأهيل للدخول في منافسة ، للفوز بعقد مشاركة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، رقم 67 لسنة 2010 ، من أجل تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال ، الميناء الجاف ، في مدينة 6 أكتوبر .

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وتابع المهندس هشام عرفات ، أنه بعد مراجعة وفحص المستندات ، التي قدمتها الشركات والتحالفات ، تم تحديد التحالفات المؤهلة ، والتي جاءت على النحو التالي : « تحالف كونكور ، بي إس أيه ، حسن علام ، تحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، موانئ دبي العالمية ، تحالف السويدي إليكتريك ، شنكر إيجيب ، ثري إيه إنترناشيونال » .

وزاد وزير النقل ، قائلا إنه جار الانتهاء من إعداد كراسة الشروط ، الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف في مصر ، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، ضمن خطة وزارة النقل ، الخاصة بإنشاء منظومة لوجستية متكاملة ، من أجل خدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية .

بدوره ، قال رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، اللواء فؤاد عثمان ، إن إنشاء الميناء الجاف ، في مدينة 6 أكتوبر ، سوف يكون على مساحة 100 فدان ، على أن يعقب ذلك ، طرحا لإنشاء مركز لوجيستي ، على مساحة 300 فدان ، من أجل التكامل مع الميناء الجاف .

وأضاف اللواء فؤاد عثمان ، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ، تبلغ 100 مليون دولار للميناء الجاف ، موضحا أن المشروع ، يهدف لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق ، من أجل الحفاظ على شبكة الطرق ، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة ، عن طريق زيادة نقل البضائع ، بالسكك الحديدية ، وخدمة التجارة الخارجية ، وزيادة طاقات الموانئ البحرية ، بما يحقق زيادة في الناتج القومي ، والحد من البطالة ، وتحسين موقف ميزان المدفوعات .