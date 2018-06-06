وزير الصحة يكشف عن وسائل منع الحمل المجانية.. بينها كبسولة كل 3 سنوات

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

وفي بداية الاجتماع ، استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، وزير الصحة والسكان ، تقريرا عن الآليات المتبعة ، لتنفيذ استراتيجية الدولة ، من أجل الحد من الزيادة السكانية ، وذلك في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي ، وتأثيراته على أهداف التنمية .

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ولفت الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، خلال الاجتماع ، ميكنة مكاتب الصحة ، حيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال ، ويتم ربط هذه المكاتب ، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ووزارة التخطيط .

وأوضح وزير الصحة والسكان ، أن عدد المواليد في العام 2017 ، بلغ مليونين و560 مولودا ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن الحكومة. تسعى إلى تخفيض الزيادة المضطردة في السكان ، عن طريق استراتيجية الحد من الزيادة السكانية .

ولفت الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، في القضية السكانية ، موضحا أن شهر أغسطس الفائت ، شهد إطلاق الحملة القومية ، للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان ، وذلك تحت شعار « تنمية مصر طفلين وبس » ، التي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى ، والمؤشرات السكانية غير المنضبطة ، والأكثر احتياجا .

وتحدث وزير الصحة والسكان ، أيضا ، عن استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة ، بينها عدد جديد من الأدوية ، التي يتم توفير كميات منها ، وصرفها وتوزيعها في المحافظات المختلفة .

وأن هناك وسائل جديدة لمنع الحمل مثل الأقراص الموضعية عند الحاجة، وهناك كبسولات توضع أسفل الجلد توزع بالمجان موجودة فقط بوزارة الصحة لمنع الحمل لمدة ٣ سنوات.

وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، أن هناك خطوات ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ، ومراكز تنظيم الأسرة ، وتتضمن متابعة تقديم الخدمة بها ، إلى جانب اتخاذ خطوات ، لتشجيع القطاع الأهلي ، على فتح منافذ جديدة ، من أجل تقديم الخدمات في المناطق المحرومة ، ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية ، بغرض تنشيط العمل في عيادات تنظيم الأسرة بها .

وأكد وزير الصحة والسكان ، فتح عيادات لتنظيم الأسرة ، في عدد من المستشفيات الجامعية ، فضلا عن تنفيذ خطة إعلامية ، للاستراتيجية القومية للسكان ، تتمثل أبرز محاورها ، في « وقف التسرب من التعليم ، منع الزواج المبكر ، تمكين المرأة ، تنظيم الأسرة ، وتحديث الخطاب الديني » .

بدوره ، قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس حكومة تسيير الأعمال ، أن الدولة مهتمة بقضية الزيادة السكانية ، حيث يتم التعامل معها ، من خلال استراتيجية وطنية ، تتضمن بذل جهود مكثفة ، من جانب الجهات المعنية .

ولفت رئيس حكومة تسيير الأعمال ، إلى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية ، التي تلتهم موارد التنمية ، وذلك بما يساهم ، في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية ، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة .