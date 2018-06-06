الحكومة توافق على مشروع قرار اتفاق قرض بين مصر و«أوبك»

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاق قرض ، بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وصندوق « أوبك » للتنمية الدولية ، « أوفيد » ، وذلك بشأن مشروع ، إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري ، « المرحلة الثانية » ، وذلك بمبلغ 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكي ، والموقع في القاهرة ، بتاريخ 21 أبريل ، من العام 2018 .

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مشروع القانون ، يهدف إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة ، للموارد المائية ، من أجل توفير مياه الري ، والتخلص من مياه الصرف الصحي الزائدة ، ما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه ، وزيادة الإنتاج الزراعي ، وذلك عن طريق ، استبدال وتحديث 6 محطات ضخ ، فضلا عن توريد وتركيب ، معدات كهروميكانيكية ، ومعدات مساعدة ، إلى 10 محطات ضخ أخرى ، إضافة إلى دعم خدمات الصيانة ، من خلال شراء 10 سيارات ، مجهزة بالمختبرات المتنقلة .