الحكومة توافق على مشروع قرار بإنشاء «جامعة سيناء»

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية ، رقم 363 لسنة 2005 ، وذلك بإنشاء جامعة خاصة ، باسم « جامعة سيناء » ، وذلك فيما يتعلق ، بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام في الجامعة ، لتصبح كلية الإعلام ، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ، لتصبح كلية الصيدلة ، وكلية العلوم الهندسية ، لتصبح كلية الهندسة .

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