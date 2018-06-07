الحكومة توافق على استيراد أدوية بقيمة 150 مليون جنيه

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء ، على طلب وزارة الصحة والسكان ، التعاقد بالأمر المباشر ، مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، وذلك بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه ، من أجل استيراد بعض الأدوية ، بغرض سد احتياجات السوق المصري ، ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية ، قبل حدوثه ، وذلك في إطار حرص الحكومة ، على توفير الأدوية اللازمة للمرضى ، خاصة تلك التي لا بديل لها

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