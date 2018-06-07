الحكومة توافق على تفعيل التعاون بين المحافظات و«الثروة المعدنية»

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على المقترحات المقدمة من وزارة البترول ، بشأن تفعيل سبل التعاون ، بين هيئة الثروة المعدنية ، والمحافظات المختلفة في مصر ، وذلك تنفيذا لقانون الثروة المعدنية ، رقم 198 لسنة 2014 ، ولائحته التنفيذية ، بغرض إحكام الرقابة ، على خامات المحاجر .

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وخلال الاجتماع ، تم الاتفاق على أن تتولى المحافظات ، موافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات ، السارية والمتوقفة ، وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة ، وأيضا ، موافاة الهيئة ، بما يفيد بأن المحجر ، الذي يُنتج الخام المحجري المطلوب تصديره ، ساري ، وكذلك ، موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج ، معتمد من مسؤولي المحاجر في المحافظة ، كي يتسنى للهيئة ، إصدار الموافقة التصديرية له ، انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطني ، للمورد المهم ووالرئيسي للثروات التعدينية ، وحسن تنظيمها ، واستغلالها بشكل مثالي .