الحكومة توافق على التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول مع بنوك عالمية

منذ 43 دقيقة أخبار مصر
الحكومة توافق على التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول مع بنوك عالمية
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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على أن تسير وزارتا المالية ، والبترول ، في إجراءات التعاقد ، مع أحد أو بعض البنوك العالمية ، وذلك للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية ، وبالكميات والآليات المناسبة ، التي سوف يتم الاتفاق عليها ، من قبل مجموعة عمل ، يشكلها المختصين من الوزارتين ، ومن الجهات الأخرى المعنية .

وتتولى اللجنة ، وضع تصور لرؤية مستقبلية ، للأسعار العالمية للبترول ، ولسعر التأمين المستهدف ، عن طريق الاستعانة بالدراسات العالمية .