الحكومة توافق على إنشاء هويس جديد في ميناء الإسكندرية

Advertisements

استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على طلب وزارة النقل ، الخاص بإجراء دراسة ، لإنشاء هويس جديد في ميناء الإسكندرية ، من أجل استيعاب الزيادات المتوقعة ، في حركة البضائع ، خاصة في ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر آنشاؤها ، في منطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية ، وذلك بمساحة نحو 20 مليون طن سنويا ، وهو الأمر الذي يسهم ، في تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة .

Advertisements

القرار يأتي ، في إطار تفعيل منظومة النقل النهري ، والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق الملاحية ، لنهر النيل وفرعيه ، والتي تشمل الطريق الملاحي « القاهرة / الإسكندرية » ، عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية ، وأيضا ، سعيا لاستغلاله بشكل مثالي ، وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة ، من أجل اخفيف الضغط على الطرق البرية .