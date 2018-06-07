الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة تكريم أسر الشهداء

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية ، وذلك بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة ، لأسر وأبناء الشهداء ، خلال عيد الفطر المقبل ، وذلك تماشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية ، في المناسبات المختلفة ، والأحداث الوطنية المهمة .

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