الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة تكريم أسر الشهداء

منذ 28 دقيقة أخبار مصر
الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة تكريم أسر الشهداء
شريف إسماعيل

استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية ، وذلك بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة ، لأسر وأبناء الشهداء ، خلال عيد الفطر المقبل ، وذلك تماشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية ، في المناسبات المختلفة ، والأحداث الوطنية المهمة .