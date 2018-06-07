الحكومة توافق على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات

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استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

حكومة تسيير الأعمال ، وافقت في اجتماعها ، يوم الأربعاء ، على اعتماد القرارات والتوصيات ، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية ، المنعقدة بتاريخ 24 مايو من العام 2018 ، وذلك بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات ، أو زيادة أوامر الإسناد ، من أجل استكمال الأعمال ، وذلك للاستفادة من الاستثمارات ، التي تم إنفاقها ، لعدد من المشروعات .

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