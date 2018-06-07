تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات والمدن المصرية اليوم الخميس 7 يونيو 2018

يسود طقس معتدل ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط أحيانا على مناطق الوجه البحري ، والقاهرة ، وشمال الصعيد ، وجنوب سيناء ، بينما تنشط الرياح ، على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وأضاف خبراء الطقس ، أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 25 – 37 .
– وسط الدلتا : 24 – 37 .
– الإسكندرية : 22 – 31 .
– بلطيم : 21 – 31 .
– مطروح : 20 – 29 .
– السلوم : 20 – 34 .
– سيوة : 23 – 37 .
– بورسعيد : 23 – 30 .
– دمياط : 22 – 30 .
– العريش : 18 – 32 .
– رفح : 18 – 31 .
– الإسماعيلية : 22 – 37 .
– السويس : 23 – 37 .
– رأس سدر : 24 – 37 .
– نخل : 18 – 35 .
– نويبع : 27 – 37 .
– طابا : 20 – 36 .
– سانت كاترين : 16 – 32 .
– الطور : 25 – 37 .
– شرم الشيخ : 27 – 37 .
– الغردقة : 27 – 38 .
– مرسى علم : 26 – 37 .
– الفيوم : 24 – 38 .
– بني سويف : 24 – 38 .
– المنيا : 22 – 38 .
– أسيوط : 23 – 38 .
– سوهاج : 23 – 38.
– قنا : 25 – 40 .
– الأقصر : 26 – 41 .
– أسوان : 27 – 41 .
– أبو سمبل : 26 – 40 .
– الوادي الجديد : 23 – 40 .
– شلاتين : 26 – 37 .
– أبو رماد : 27 – 36 .
– رأس حدربة : 28 – 35 .
– حلايب : 28 – 35 .
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