تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات والمدن المصرية اليوم الخميس 7 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل ، اليوم الخميس ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط أحيانا على مناطق الوجه البحري ، والقاهرة ، وشمال الصعيد ، وجنوب سيناء ، بينما تنشط الرياح ، على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وأضاف خبراء الطقس ، أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 25 – 37 .

– وسط الدلتا : 24 – 37 .

– الإسكندرية : 22 – 31 .

– بلطيم : 21 – 31 .

– مطروح : 20 – 29 .

– السلوم : 20 – 34 .

– سيوة : 23 – 37 .

– بورسعيد : 23 – 30 .

– دمياط : 22 – 30 .

– العريش : 18 – 32 .

– رفح : 18 – 31 .

– الإسماعيلية : 22 – 37 .

– السويس : 23 – 37 .

– رأس سدر : 24 – 37 .

– نخل : 18 – 35 .

– نويبع : 27 – 37 .

– طابا : 20 – 36 .

– سانت كاترين : 16 – 32 .

– الطور : 25 – 37 .

– شرم الشيخ : 27 – 37 .

– الغردقة : 27 – 38 .

– مرسى علم : 26 – 37 .

– الفيوم : 24 – 38 .

– بني سويف : 24 – 38 .

– المنيا : 22 – 38 .

– أسيوط : 23 – 38 .

– سوهاج : 23 – 38.

– قنا : 25 – 40 .

– الأقصر : 26 – 41 .

– أسوان : 27 – 41 .

– أبو سمبل : 26 – 40 .

– الوادي الجديد : 23 – 40 .

– شلاتين : 26 – 37 .

– أبو رماد : 27 – 36 .

– رأس حدربة : 28 – 35 .

– حلايب : 28 – 35 .