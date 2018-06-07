تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة 8 يونيو 2018

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يسود غدا الخميس ، طقس معتدل على السواحل الشمالية ، ويكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

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وأيضا ، تنشط الرياح على البحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 39 – الصغرى 25 .

– الإسكندرية : العظمى 31 – الصغرى 22 .

– مطروح : العظمى 30 – الصغرى 20 .

وبالنسبة لمحافظة أسوان ، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى ، لـ 44 درجة مئوية .