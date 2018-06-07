عاجل.. السيسي يكلف «مصطفى مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة

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أفادت قناة « إكسترا نيوز » ، في نبأ عاجل عنها قبل قليل ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلف المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في حكومة تسيير الأعمال ، بتشكيل الحكومة الجديدة ، خلفا للمهندس شريف إسماعيل ، الذي قدم استقالة حكومته أول أمس الثلاثاء ، للرئيس عبد الفتاح السيسي .

والسبت الماضي ، شهد مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مراسم حلف اليمين الدستورية ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتسلم مقاليد الحكم ، كرئيس لفترة رئاسية ثانية ، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر مارس المنصرم ، وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

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