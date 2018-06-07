السيسي: ندعم الروابط بين السعودية والإمارات بشكل كامل

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، إن مصر تدعم وبشكل كامل ، الروابط المشتركة ، بين المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة .

ودون الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ، « فيس بوك » : « تابعت باهتمام بالغ ، ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي ( السعودي – الإماراتي ) ، بحضور الأمير محمد بن سلمان ، والشيخ محمد بن زايد ، وما تمثله من تعزيز ، لآليات العمل العربي المشترك » .

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وأضاف الرئيس السيسي ، في تدوينته : « وإنني إذ أؤكد دعم مصر الكامل ، لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة ، بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، فإنني أُثمن هذه الخطوة ، متمنيا التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعا ، وأؤكد أن النتائج المتحققة ، تُمثل نموذجا يُحتذى به ، في تعزيز العمل العربي المشترك ، في شتى المجالات » .