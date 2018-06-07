10 معلومات عن رئيس الحكومة الجديد.. أبرزها: كان لاعبا محترفا في «الزمالك»

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قبل نحو 7 أشهر ، وتحديدا في 23 نوفمبر المنصرم ، وطأت قدما المهندس مصطفى مدبولي ، أرض مكتب رئيس الوزراء ، للعمل قائما بأعماله ، بعد سفر المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الحكومة المستقيلة ، في رحلة علاجية إلى ألمانيا .

3 أسابيع قضاها مدبولي قائما بأعمال مجلس الوزراء ، كانت كفيلة بإظهار صحة توقعات الكثيرين ، بأن مدبولي سوف يكون خلفا لإسماعيل بعد رحيل الحكومة ، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 ، وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب .

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في مارس 2014 ، اختار المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء آنذاك ، مدبولي ، وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، حظي الأخير بثقة الرئيس السيسي ، واستمر في منصبه بتغيير الحكومة ، بعد رحيل محلب ، في حكومة المهندس شريف إسماعيل ، وشهد عهده ، الكثير من المشروعات المهمة .

من بين الملفات الهامة التي حقق مصطفى مدبولي نجاحاً فيها

« تطوير العشوائيات » ، أحد الملفات المهمة ، التي حقق فيها مدبولي نجاحا ملحوظا ، بعد أم بقيت مصر سنوات طويلة ، تعاني منها ، بعد أن تمددت ، ووصلت إلى مناطق مهمة في قلب القاهرة ، حيث نجح صندوق تطوير العشوائيات ، التابع لوزارة الإسكان ، في القضاء على المناطق غير الآمنة ، التي كلف الرئيس السيسي ، بالانتهاء منها خلال عامين ، وذلك بتكلفة وصلت إلى 16 مليار جنيه .

من بين هذه المناطق العشوائية ، كانت « تل العقارب » ، فقبل بدء مشروع تطويرها ، انتشرت فيها البلطجة وعشش الصفيح ، قبل أن تطالها يد التطوير ، التي حولتها بتكلفة 300 مليون جنيه ، وذلك وفقا لبيانات وزارة الإسكان .

تحولت المنطقة التي يسكنها 3500 مواطن ، من منطقة عشوائية ، داخل 16 عمارة ، مكونة من 6 أدوار ، داخل شوارع مقسمة ، يصل عرض الواحد منها ، إلى 10 أمتار ، ووحدات سكنية ، تتراوح بين 65 و90 مترا ، وأصبحت في نهاية الأمر ، « منطقة آمنة » .

وفي مدينة الأسمرات ، لمست نحو 16 ألف أسرة ، عمليات التطوير ، وبعد أن كانوا يعيشون في مناطق غير آمنة ، مثل « الدويقة ، عزبة خيرالله ، بطن البقر ، ودار السلام » ، صار السكان اليوم ، يتوافدون على الأسمرات في المقطم ، بمشروع عملاق ، تكلف 3 مليارات جنيه .

المرحلة الأولى من مشروع « الأسمرات » ، حسب بيانات وزارة الإسكان ، جاءت على مساحة 65 فدانا ، وضمت نحو 6258 وحدة سكنية ، أما المرحلة الثانية ، فتبنى على مساحة 61 فدانا ، ومن المقرر أن تضم 4722 وحدة سكنية ، بخلاف المباني الخدمية والمرافق ، أما المرحلة الثالثة ، فسوف تكون على مساحة 65 فدانا أيضا .

ومن القاهرة إلى الإسكندرية ، تحولت « غيط العنب » ، في منطقة كرموز بالإسكندرية ، إلى منطقة سكنية ، تضم 34 بناية جديدة ، وذلك على مساحة 12.3 فدان ، وضمت 1632 وحدة سكنية ، يمكنها استقبال 9 آلاف مواطن ، هم عدد سكان المنطقة القديمة ، في وحدات سكنية ، مساحتها 90 مترا ، وهي شاملة التشطيبات والأثاث ، وذلك بتكلفة تجاوزت مليار جنيه .

النتائج الإيجابية التي تحققت ، في المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ ، في العام 2015 ، كانت واحدة من الملفات ، التي حقق فيها مدبولي نجاحا كبيرا ، حيث وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عقود 5 مشروعات في « مدينتي ، 6 أكتوبر ، والقاهرة الجديدة » ، مع تحالف شركتي « ماونتن فيو » المصرية ، و « ساسبان » السعودية القابضة ، وذلك بقيمة إيرادات 61 مليار جنيه ، هذا إلى جانب مشروع مدينة فندقية سياحية ، في مدينة 6 أكتوبر ، والذي ينفذه اتحاد شركات «عربية » للتنمية والتطوير العقاري ، وشركة CBRE الإنجليزية ، وذلك باستثمارات 4 مليارات دولار .

ولاية مدبولي الأولى ، شهدت طرح وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ، ومن بينها ، وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ، والمتميز « سكن مصر » ، والمتوسط « دار مصر » ، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية ، فضلا عن طرح قطع أراض ، ووحدات سكنية ، للمصريين في الخارج للمرة الأولى ، إضافة إلى تنفيذ نحو 13 مدينة جديدة ، أهمها « العاصمة الإدارية ، المنصورة الجديدة ، والعلمين الجديدة » ، بخلاف مدن الصعيد .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، السيرة الذاتية للمهندس مصطفى مدبولي ، رئيس الحكومة الجديدة ، في السطور التالية :

1. حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية ، كما تخصص في تخطيط المدن ، من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، في العام 1997 ، وذلك بنظام الإشراف المشترك ، مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني ، في كلية العمارة ، بجامعة كارلسروه بألمانيا .

2. حصل على دبلوم الدراسات المتقدمة ، في مجال التخطيط العمراني ، وإدارة العمران ، وذلك من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية ، في مدينة روتردام بهولندا ، في العام 1993 .

3. تولى منصب المدير الإقليمي للدول العربية ، في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، « هابيتات » ، من نوفمبر 2012 ، و حتى آخر فبراير 2014 .

4. تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، منذ سبتمبر في العام 2009 ، ‘حتى نوفمبر من العام 2011 .

5. تولى منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ( ندبا ) ، وعمل أستاذا باحثا ، ودكتور في معهد بحوث العمارة والإسكان ، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، من أبريل في العام 2008 ، وحتى سبتمبر من العام 2009 .

6. تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، للتخطيط الإقليمي والبحوث الدراسات ، ( ندبا ) ، من أكتوبر في العام 2007 ، حتى أبريل في العام 2008 .

7. تولى منصب المدير التنفيذي ، لمعهد التدريب والدراسات الحضرية ، في مركز بحوث الإسكان والبناء ، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من يناير في العام 2000 ، حتى يونيو في العام 2004 .

8. شغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، منذ العام 2014 وحتى الآن ، وعمل قائما بأعمال رئيس الوزراء ، في نهاية 2017 .

9. رئيسا للحكومة الجديدة في 7 يونيو من العام 2018 .

10. كان مدبولي ، لاعبا في فريق كرة اليد بنادي الزمالك في فترة الثمانينيات ، وكان ملتزما بالتدريبات ، إلى جانب تفوقه الدراسي في كلية الهندسة ، وكان أحد نجوم الجيل الذهبي في الفريق ، وحصد الكثير مع البطولات مع الزمالك ، ولعب إلى جانب البلتاجي ومصطفى الأحمر ، حسب ما قال الدكتور كمال درويش ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس .