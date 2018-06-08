نواب يباركون اختيار «مدبولي» لتشكيل الحكومة الجديدة.. ويؤكدون: كل الشكر لشريف إسماعيل

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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، المهندس مصطفى مدبولي ، بتشكيل الحكومة الجديدة ، خلفا للمهندس شريف إسماعيل ، الذي قدم استقالة حكومته ، أول أمس الثلاثاء ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .

المهندس أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، أكد أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمهندس مصطفى مدبولي ، بتشكيل الحكومة الجديدة، اختيار « صائب » .

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وفي تصريحات للمحررين البرلمانين ، اليوم الخميس ، قال السجيني ، إن مدبولي ليس بالشخص غير المرئي للمواطن المصري والبرلمان ، لكنه معروف لدى الجميع ، ونواب البرلمان تعاملوا معه ، مبديا تفاؤله بهذا الاختيار ، ومتمنيا له كل التوفيق .

وكذلك ، ناشد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، المهندس مصطفى مدبولي ، بأن يولي رؤى الإصلاح الإداري والهيكلي جزء من اهتماماته في الفترة المقبلة ، وأيضا رؤى تعظيم الموارد المحلية ، وذلك لدورها في تحقيق الطفرات ، التي ننتظرها ، وزاد : « أناشد المهندس مصطفى مدبولي ، الاهتمام برؤى الإصلاح الإداري والهيكلي ، وتعظيم الموارد المحلية ، والاستمرار في فعالية ملف العمران ، الذي كان يتولاه » .

السجيني ناشد مدبولي كذلك ، الاهتمام بالخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، وربطها بالمشروعات والبرامج التي ترعاها الدولة ، وأن تكون في إطار متكامل ، وليس جزرا منعزلة ، كما كان يحدث في بعض الأوقات ، وأضاف : « نحتاج أن تكون قطاعات الدولة ، متكاملة ومتواصلة ، وتعمل في جزر ليست منعزلة ، وذلك وفق خريطة استثمارية » .

كما وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، رسالة إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء السابق ، قال فيها ، إنه رجل أدى أداء طيبا ، وشهد له الجميع. في ظل ظروف صحية ، ولم يبخل بأي جهد لصالح الدولة ، وتابع : « شريف إسماعيل أدى مهمته بكل وطنية ، في ظل ظروفه الصحية ، وأتمنى له التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة » .

وفي سياق متصل ، قال وكيل مجلس النواب ، سليمان وهدان ، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمهندس مصطفى مدبولي ، لتشكيل الحكومة الجديدة ، « قرار موفق » ، مضيفا : « يمتلك مؤهلات عديدة ، تؤهله للنجاح في هذا المنصب المهم » .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أضاف وهدان ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، نجح في العديد من ملفات الإسكان ، خلال الفترة الماضية ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن مصر بحاجة إلى الكثير في الفترة المقبلة ، من أجل مواصلة البناء والتعمير .

وكذلك ، وجه وكيل مجلس النواب ، الشكر إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الحكومة المستقيلة ، على ما قدمه لمصر الفترة الماضية ، مشيدا في الوقت ذاته ، بدوره الذي أداه في المجالات كافة .

النائب محمد الحسيني ، عضو مجلس النواب المستقل ، عن دائرة بولاق الدكرور ، ووكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، هنأ المهندس مصطفى مدبولي ، على تكليفه برئاسة الحكومة ، في الفترة المقبلة .

كما وجه الحسيني ، الشكر إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الحكومة المستقيلة ، على ما بذله وقدمه لصالح الوطن ، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، طالب عضو مجلس النواب ، رئيس الحكومة الجديد ، باستحداث وزارة جديدة ، عند تشكيل الحكومة ، تكون مخصصة للمرافق ، و تكون مسؤولة عن تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ، بهدف تحسين وتطوير الوضع ، داخل المحافظات المختلفة .

وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، أكد أن الهدف من استحداث وزارة جديدة للمرافق ، أن يتفرغ وزير الإسكان ، لإنشاء المدن الجديدة ، للخروج بها على طراز عال ، وبمواصفات جيدة .

النائبة هالة المستكلي ، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب ، قالت إن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي ، لتشكيل الحكومة الجديدة ، « قرار صائب » ، موضحة أنه قضى فترة قائما بالأعمال ، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل ، ما منحه فرصة لقراءة الملفات ، وإدارتها بشكل متميز .

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الخميس ، طالبت عضو مجلس النواب ، رئيس الحكومة الجديد ، باختيار وزراء قادرين على إدارة ملفاتهم بشكل مختلف ، متابعة : « المرحلة التي تمر بها مصر ، تحتاج إلى حلول إبداعية ، وأفكار خارج الصندوق ، ليتناسب مع حجم المجهود ، الذي تبذله القيادة السياسية ، خاصة في ملفي الصحة والتعليم ، من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل ، والنظام التعليمي الجديد. الذى أعلن عنه ، الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني » .

وكذلك ، وجهت المستكلي الشكر ، للمهندس شريف إسماعيل ، رئيس الحكومة المستقيلة ، على الجهد الذي بذله ، والعبء الذي تحمله ، في الفترة الماضية ، خاصة مع المعاناة الشديدة ، التي كان يتكبدها ، نتيجة الأزمة الصحية التي ألمت به .

وثمنت عضو مجلس النواب ، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها رئيس الحكومة المستقيلة ، وخطوات التنمية التي استكملها ، بعد رئيس الوزراء الأسبق ، المهندس إبراهيم محلب ، كي ينعم الوطن والمواطن المصري ، بالاستقرار والأمان .