تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الجمعة ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

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وكذلك ، تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر ، فأكد خبراء الطقس ، أم حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 25 – 39 .

– وسط الدلتا : 25 – 39 .

– الإسكندرية : 22 – 31 .

– بلطيم : 23 – 31 .

– مطروح : 20 – 30 .

– السلوم : 23 – 36 .

– سيوة : 21 – 39 .

– بورسعيد : 24 – 31 .

– دمياط : 24 – 31 .

– العريش : 18 – 33 .

– رفح : 17 – 32 .

– الإسماعيلية : 21 – 39 .

– السويس : 22 – 39 .

– رأس سدر : 23 – 39 .

– نخل : 15 – 36 .

– نويبع : 26 – 39 .

– طابا : 19 – 36 .

– سانت كاترين : 20 – 30 .

– الطور : 25 – 37 .

– شرم الشيخ : 28 – 37 .

– الغردقة : 27 – 38 .

– مرسى علم : 26 – 37 .

– الفيوم : 24 – 40 .

– بني سويف : 24 – 40 .

– المنيا : 24 – 39 .

– أسيوط : 23 – 42 .

– سوهاج : 24 – 43 .

– قنا : 25 – 43 .

– الأقصر : 26 – 44 .

– أسوان : 27 – 44 .

– أبو سمبل : 27 – 42 .

– الوادي الجديد : 25 – 42 .

– شلاتين : 26 – 41 .

– أبو رماد : 27 – 40 .

– رأس حدربة : 28 – 39 .

– حلايب : 28 – 39 .