تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الجمعة ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .
وكذلك ، تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر ، فأكد خبراء الطقس ، أم حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 25 – 39 .
– وسط الدلتا : 25 – 39 .
– الإسكندرية : 22 – 31 .
– بلطيم : 23 – 31 .
– مطروح : 20 – 30 .
– السلوم : 23 – 36 .
– سيوة : 21 – 39 .
– بورسعيد : 24 – 31 .
– دمياط : 24 – 31 .
– العريش : 18 – 33 .
– رفح : 17 – 32 .
– الإسماعيلية : 21 – 39 .
– السويس : 22 – 39 .
– رأس سدر : 23 – 39 .
– نخل : 15 – 36 .
– نويبع : 26 – 39 .
– طابا : 19 – 36 .
– سانت كاترين : 20 – 30 .
– الطور : 25 – 37 .
– شرم الشيخ : 28 – 37 .
– الغردقة : 27 – 38 .
– مرسى علم : 26 – 37 .
– الفيوم : 24 – 40 .
– بني سويف : 24 – 40 .
– المنيا : 24 – 39 .
– أسيوط : 23 – 42 .
– سوهاج : 24 – 43 .
– قنا : 25 – 43 .
– الأقصر : 26 – 44 .
– أسوان : 27 – 44 .
– أبو سمبل : 27 – 42 .
– الوادي الجديد : 25 – 42 .
– شلاتين : 26 – 41 .
– أبو رماد : 27 – 40 .
– رأس حدربة : 28 – 39 .
– حلايب : 28 – 39 .
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