تعرف على حالة المرور اليوم الجمعة 8 يونيو 2018

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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية ، اليوم الجمعة ، حالة من السيولة المرورية ، فضلا عن انسياب في حركة السيارات ، على الطرق كافة ، إضافة إلى انتشار الخدمات المرورية .

حركة السير في ميدان التحرير ، ووسط القاهرة ، شهدت انسيابا مروريا ، فضلا عن انتظام حركة سير السيارات ، لي جميع المداخل المؤدية للميدان .

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وكذلك ، ظهرت سيولة مرورية ، في أعلى مناطق كورنيش النيل ، بداية من حي المعادي ، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، وكذلك أمام المتجه إلى مناطق حلوان ، والملك الصالح .

كما انتظمت حركة السيارات ، في أعلى محاور الجيزة ، في شوارع « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، والبحر الأعظم » ، وذلك وسط انتشار الخدمات ، على الطرق كافة .