تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 9 يونيو 2018

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يستمر الطقس معتدل الحرارة ، غدا السبت ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية .

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وكذلك ، تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون على كل منهما ، شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 23 – 39 .

– الإسكندرية : 22 – 32 .

– قنا : 27 – 43 .

– الأقصر : 26 – 43 .

– أسوان : 30 – 45 .