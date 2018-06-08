صحيفة لبنانية عن تكليف «مدبولي» بتشكيل الحكومة: ناجحا ومميزا واختياره لم يكن مستغربا

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أبرزت صحيفة « الأخبار » اللبنانية ، اليوم الجمعة ، نبأ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للدكتور مصطفى مدبولي ، بتشكيل الحكومة الجديدة ، خلفا للحكومة المستقيلة ، التي ترأسها المهندس شريف إسماعيل .

وفي تقرير إخباري لها ، في عددها الصادر اليوم الجمعة ، ذكرت الصحيفة اللبنانية ، أن تكليف المهندس مصطفى مدبولي ، لم يكن مستغربا ، وذلك لعدة اعتبارات ، جاء في مقدمتها ، نجاح مدبولي ، في إنجاز مشروعات الإسكان ، التي أسندت إليه ، إضافة إلى نجاح وزارة الإسكان في عهده ، في تحقيق عائدات مالية كبيرة ، للدولة المصرية ، وذلك بالعملة الصعبة ، عن طريق مشروعات الإسكان للمصريين في الخارج ، و التي بيعت بالدولار الأمريكي .

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وكذلك ، عددت « الأخبار » اللبنانية ، الأسباب التي دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإصدار تكليف رئاسي ، للمهندس مصطفى مدبولي ، بتشكيل الحكومة الجديدة ، موضحة في تقريرها ، أن الاختيار جاء متماشيا مع الأعراف الحكومية ، بأن يترأس الحكومة وزير من الحكومة السابقة ، وأضافت كذلك ، أن الاختيار لم يكن مستغربا ، وذلك بعد أن شغل مدبولي ، باعتباره أقدم الوزراء في الحكومة المستقيلة ، منصب القائم بالأعمال ، وذلك لنحو 3 أشهر ، خلال رحلة علاجية ، للمهندس شريف إسماعيل ، رئيس الحكومة المستقيلة ، في ألمانيا .

« الأخبار » اللبنانية ، أوردت في تقريرها أيضا ، أنه يضاف إلى كل ما سبق ، نجاح المهندس مصطفى مدبولي ، في إنجاز جميع التكليفات التي أسندت إليه ، في مشروعات الإسكان المختلفة ، وجاء في مقدمتها ، العاصمة الإدارية الجديدة ، فضلا عن المدن الجديدة ، ومشروعات الإسكان القومية ، ومشروعات الصرف الصحي ، وغيرها .

وأوردت الصحيفة اللبنانية ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، نجح كذلك بعد توليه وزارة الإسكان ، في تحقيق عائد بالعملة الصعبة ، عن طريق طرح أراض ووحدات سكنية ، للمصريين فى الخارج ، بالدولار ، وهي الطريقة التي أمّنت. عائدات مالية كبيرة للدولة ، تزامنت مع قفزات عدة ، في أسعار بيع الوحدات السكنية .

وزادت « الأخبار » اللبنانية ، أن رئيس الحكومة المكلف ، بدأ مشاورات تشكيل حكومته ، بشكل هادئ بعيدا عن الأضواء ، في ذات الوقت ، الذي يواصل فيه المهندس شريف إسماعيل ، تسيير الأعمال من مكتبه ، في مقر مجلس الوزراء .

وتابعت الصحيفة اللبنانية ، قائلة إن رئيس الوزراء المكلف ، معروف عنه بساطته في التعامل مع المحيطين به ، فضلا عن أن وزارة الإسكان ، شهدت في عهده ، أكبر أعداد من طرح أراض للمواطنين ، إضافة إلى تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية .