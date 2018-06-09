حالة الطقس اليوم فى مصر.. درجات الحرارة بمحافظات مصر

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توقع خبراء الطقس أن يسود اليوم السبت 9 يونيو طقس شديد الحرارة على مصر، وسوف تستمر هذه الموجة حتى يوم الإثنين المقبل، وسوف يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية حار على منطقة القاهرة ووجه بحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة في منطقة جنوب الصعيد معتدل ليلا، وسوف نوافيكم بالتفاصيل من خلال المقالة.

وقال الخبراء أن هذه الموجة سوف تمتد حتى يوم الإثنين المقبل، وسوف يسود جو معتدل على سواحلنا الشمالية، شديد الارتفاع على باقي المناطق، لطيفا ليلا، مع انعدام الرؤية صباحا بسبب الشبورة المائية شمالي البلاد، وسوف يكون هناك بعض السحب المنخفضة مع نشاط رياح غربية معتدلة على السواحل الشمالية، وسوف تنشط تلك الرياح في وجه بحري والقاهرة وتمتد إلى شمال وجه قبلي ومنطقة جنوب سيناء، جدير بالذكر أن هذه الرياح سوف تعوق حركة الملاحة البحرية في منطقة خليج السويس والبحر الأحمر.

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حالة الطقس اليوم فى مصر

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بخصوص حالة البحر المتوسط سوف نلاحظ اعتدال مع ارتفاع بنسبة متر ونصف في الأمواج وقد تصل إلى المترين، مع نشاط في الرياح السطحية شمالية غربية، أما ما يخص حالة البحر الأحمر فهي غير مستقرة مع علو الامواج إلى إرتفاع قد يصل المترين ونصف وحتى ثلاثة أمتار، مع وجود رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى

القاهرة 25 :37، وسط الدلتا 24 :37، الإسكندرية 22 :31، بلطيم 21 :31، مطروح 20 :29، السلوم 20 :34، سيوة 23 :37، بورسعيد 23 :30، دمياط 22: 30، العريش 18 :32، رفح 18 :31، الإسماعيلية 22 :37، السويس 23: 37، رأس سدر 24 :37، نخل 18 :35، نويبع 27 :37، طابا 20 :36، كاترين 16 :32، الطور 25 :37، شرم الشيخ 27 :37، الغردقة 27: 38، مرسى علم 26 :37، الفيوم 24 :38، بنى سويف 24 :38، المنيا 22 :38، أسيوط 23 :38، سوهاج 23 :38، قنا 25 :40، الأقصر 26 :41، أسوان 27 :41، أبوسمبل 26 :40، الوادى الجديد 23 :40، شلاتين 26 :37، ابو رماد 27: 36، راس حدربة 28 :35، حلايب 28: 35.

ونبهت هيئة الأرصاد المصرية على ضرورة إتخاذ كل التدابير والاستعدادات لتلك الحالة الجوية.