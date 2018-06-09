تعرف على حالة المرور اليوم السبت 9 يونيو 2018

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انتظمت حركة المرور ، اليوم السبت ، على المحاور والطرق الرئيسية ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، في الفترة الصباحية ، وسط انتشار أمني مكثف ، في الشوارع والميادين المختلفة ، من أجل ملاحظة حركة السيارات ، فضلا عن تأمين المواطنين ، عبر المحاور والكباري والطرق ، في المحافظتين ، وسحب الكثافات ، وإزالة كل ما يعيق ، حركة المرور في الشوارع والميادين .

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما في سيرها ، أعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، بينما شهد كوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس ، وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط القاهرة ، انتظاما في حركة السيارات ، وسط انتشار أمني مكثف .

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وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى محاور الجيزة ، وذلك في شوارع « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، والبحر الأعظم » ، ونزلة الدائري في اتجاه الصعيد ، والوراق ، والمريوطية ، وسط انتشار الخدمات ، في الطرق والميادين المختلفة .