تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 10 يونيو 2018

Advertisements

يسود غدا الأحد ، طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح معتدلة ، تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

Advertisements

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأحد ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 40 – الصغرى 25 درجة .

– الإسكندرية : العظمى 30 – الصغرى 25 .

– مطروح : العظمى 28 – الصغرى 20 درجة .

– أسوان : العظمى 45 – الصغرى 31 درجة .