نصائح مهمة لمعدة الصائم بعد انتهاء شهر رمضان

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أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك ، بعدها يعود الصائمون إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، بما في ذلك ، الأنظمة الغذائية المعتادة ، ما يسبب بعض المشكلات في الجهاز الهضمي ، بسبب تغيير مواعيد الطعام .

استشاري التغذية ، الدكتور محمد خيري ، قدم بعض النصائح للصائمين ، لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي ، وزيادة الوزن والسمنة ، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .

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يقول استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة ، إنه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ، وبداية عيد الفطر المبارك ، تتغير مواعيد وأساليب ونوعيات الأطعمة ،التي يتناولها الأشخاص ، وقد تحدث بعض الأعراض الصحية الطارئة ، بسبب عدم مراعاة خصوصية الانتقال ، من شهر رمضان ونمطه الغذائي ، من تناول وجبتين في الإفطار والسحور ، في مواعيد محددة ، إلى نمط جديد خلال العيد .

وأضاف الدكتور محمد خيري ، أن هذا النمط ، يؤدي إلى تحميل الجهاز الهضمي ، أعباء كبيرة ودون سابق إنذار ، ما يؤدي بدوره ، إلى حالات كثيرة من التلبك المعوي ، وآلام المعدة ، والأمعاء .

استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة ، طالب بأهمية اتباع عدد من النصائح والإرشادات ، وذلك تجنبا للوقوع في مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي ، أول هذه النصائح ، عدم الإفراط في تناول الحلويات ، في صباح يوم العيد ، خاصة الكعك والبسكويت ، حيث إن الإفراط في تناول الحلويات ، يتسبب في إرباك الجهاز الهضمي ، فضلا عن التلبكات المعوية ، وما يصاحبها من إسهال شديد ، خاصة عند الأطفال .

كما نصح الدكتور محمد خيري ، بتناول وجبة إفطار صحية ، في صباح يوم العيد ، تشمل تناول التمر قبل صلاة العيد ، ثم تناول القليل من الطعام ، بعد صلاة العيد ، والاكتفاء بقطعة أو اثنتين من حلويات العيد ، مع الحرص على تناول كوب من اللبن الرائب أو الزبادي ، وتأخير وجبة الغداء ، حتى وقت متأخر ، كما تعودت المعدة ، في أثناء شهر الصيام .

ولفت استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة ، إلى أهمية تجنب الإفراط ، في تناول الأغذية الدسمة وصعبة الهضم ، مثل الأطعمة المقلية ، والصلصات ، والوجبات السريعة ، وحذر في الوقت ذاته ، من تناول الأسماك المملحة ، خاصة السردين ، وذلك خلال أول أيام العيد .

وكذلك ، نصح الدكتور محمد خيري ، بتناول الطعام على شكل وجبات محددة ومتنوعة ، إضافة إلى الحرص على تناول 3 ثمرات من الفاكهة ، خلال أيام العيد ، وعدم الإفراط في الطعام ، عن طريق الأكل بشكل مستمر ، ودون تنظيم للكميات ، وأوقات تناول الطعام .