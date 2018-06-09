بكري: يعلن عن مفاجأة في التشكيل الوزاري الجديد

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أعلن منذ قليل الإعلامي والبرلماني الشهير مصطفى بكري عبر صفحته الشخصية على “تويتر” عن مفاجأة كبرى في الوزارة الجديدة التي تم تكليف “مصطفى مدبولي” بتشكيلها، ولكن الإعلامي لم يعلن عن طبيعية تلك المفاجأة، وقد أكد على تعيين أكثر من “نائب لرئيس مجلس الوزراء الجديد”.

وقد أعلن الإعلامي مصطفى بكري على تويتر قائلاً “غداً يعقد مجلس النواب جلسة لبحث الترشيحات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، ويحتمل تعيين أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء، ويتردد أن هناك مفاجأة مدوية في التشكيل الجديد”.

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ويجري الآن رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى مدبولي العديد من المشاورات من أجل الخروج بتشكيل الوزارات ليتم الإعلان عنها في شكلها النهائي قبل عيد الفطر المبارك، وأداء “اليمين الدستوري” قبل تلك الفترة.

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