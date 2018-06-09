التموين تعلن عن خطة تحويل دعم الخبز إلى نقدي

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” عن وجود خطة جديدة تستهدفها الوزارة في إدخال منظومة الخبز الجديدة “رغيف العيش” لتكون ضمن خطة “الدعم النقدي”، وليس الدعم العيني، في إطار خطة الحكومة المصرية بالعمل على تحويل الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي.

وقد أعلن الوزير قائلاً “أن جمهورية مصر العربية تتحمل دعم مائة وخمسين رغيف خبز لكل مواطن مصري مستحق للدعم منذ بداية العمل بمنظومة توزيع الخبز علي بطاقات التموين خلال شهر أبريل لعام 2014، لذلك فإن الحكومة سوف تقوم بوضع آلية جديدة لتحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي”.

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آلية “التموين” لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي

وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي “إن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتمد على استبدال الدعم العيني المقدم من قبل الحكومة المصرية للمواطن إلى دعم نقدي بطريقة مباشرة”، وقد أوضح أن لكل فرد مائة وخمسين رغيف خبز يتم صرفها شهرياً، وكل رغيف تقوم الحكومة المصرية بدعمه بقيمة خمسين قرشاً ليقوم المواطن المصرية بشرائه بخمس قروش فقط.

وقد أعلن الوزير أن مخطط الحكومة المصرية من أجل تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ليحصل المواطن المصري على خمسة وسبعين جنيه شهرياً، ويشتري رغيف الخبز بسعر خمسة وخمسين قرشاً بسعر التكلفة الحقيقة، ويجدر هنا الإشارة أن هناك أنوع للدعم وهي دعم نقدي يمنح “أموال للمستحقين” مثل مساعدات نقدية لفئات بعينها من المعاقين وكبار السن وضعف الدخول، وقروض منخفضة الفائدة، ومساعدات مشروطة قد تكون نظير انتظام أبناء تلك الأسر في الدراسة، وهناك دعم عيني تتحمل الدولة جزء من سعر السلع ومنها “بطاقات التموين، وطرح سلع أقل من سعرها الحقيقي للمواطنين، وبرامج مكملة لفئات من المجتمع مثل الوجبات المدرسية، ودعم أسعار غذاء الرضع”.

ردود أفعال بعض النواب من تلك الخطة

وقد أعلن وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري الدكتور “مدحت الشريف” عن تأييده الكامل لتلك الفكرة، وأكد أنها سوف تقضي على الفساد الذي ينتشر في منظومة الدعم بأكملها، كما سوف يؤدي إلى ترشيد استهلاك الخبز، وأضاف البرلماني قائلاً “لا يجوز تخصيص خمسين قرشاً دعماً لرغيف الخبز الواحد بشكل دائم وثابت إلى مالا نهاية، على الرغم من زيادة أسعاره في الأسواق التجارية”.

وأضاف البرلماني لابد من توفير أمرين من أجل تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وهما “أول أمر تحديد المستحقين بكل دقة، حتى لا يتم صرف الدعم بطريقة عشوائية، الأمر الثاني ضرورة العمل على إقامة قاعدة بيانات دقيقة وكاملة من المستحقين بشكل فعلي لهذا الدعم من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية”.

أراء خبراء الاقتصاد في تحويل الدعم من عيني إلى نقدي

وقد أعلن عدد من الخبراء الاقتصاد أنه يجب أن يتم تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وخصوصاً دعم الخبز ويجب أن يتم دراسة ذلك الأمر بشكل دقيق والعمل على التأني في تطبيق ذلك التحول، ومن الخبراء المؤيدين لهذا القرار أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة “يمن الحماقي” والتي أعلنت أنها ترى أنه يجب أن يتم تأجيل تلك الخطوة من أجل أن يتم تنقية بطاقات الدعم بشكل كامل وتام.

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