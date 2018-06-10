متحدث رئاسة الجمهورية: سد النهضة يتصدر قمة المباحثات المصرية الإثيوبية

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أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي” أن رئيس وزراء الدولة الإثيوبية آبي أحمد وصل إلى الدولة المصرية مساء اليوم الموافق السبت، وغداً سوف يكون هناك لقاء قمة مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وقد أوضح السفير بسام راضي أن تلك تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء الدولة الإثيوبية الجديد، وجاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية من السفير في برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “صدى البلد” ويقوم على تقديمه الإعلامي “أحمد موسى”.

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وقد أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن “آبي أحمد” يبدو عليه النشاط الملحوظ منذ أن تولى منصبه، وقد أوضح أن زيارته إلى جمهورية مصر العربية تأتي في إطار تطور العلاقات المصرية الإثيوبية.

وقد أكد السفير “أنه خلال الفترة السابقة قد تم إجراءات العديد من الزيارات، وعقد عدة قمم ثلاثية بين جمهورية مصر العربية، وبين الدولة الإثيوبية، وبين الدولة السودانية”، وقد أوضح أن سد النهضة المقام في الدولة الإثيوبية يتصدر أولويات جدول أعمال القمة المرتقبة بين مصر وإثيوبيا، وكذلك التبادل التجاري بين البلدين، التعاون في مجالات الصحة وكذلك إدراج القوافل المصرية إلى إثيوبيا.

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